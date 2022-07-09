Місцевий журналіст Костянтин Риженко написав, що близько 8 ранку були прильоти "прильоти" по Чорнобаївці. Наразі там видно чорний дим. Згодом "прильоти" повторилися, але вже у зовсім іншому місці.

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Могло "прилетіти" у ворожі склади

Спершу "прилетіло" близько 8 ранку. Тоді, вочевидь, підірвалися склади окупантів. Вони досить довго детонують – місцеві мешканці чують багато вибухів в районі одного й того ж місця. Офіційної інформації про те, що трапилось, поки що немає. За попередньою інформацією, "прилетіло" в Чорнобаївку.



Дим над Чорнобаївкою / Фото Костянтин Риженко

Але близько 9 ранку "прильоти" повторилися. Є ще одне влучання, проте вже в інше місце. Місцеві жителі Херсону не можуть зрозуміти, куди саме "прилетіло", проте вибухи лунають сильні.

Не пам'ятаю такої детонації БК, ось скільки була Чорнобаївка, а таку детонацію бачу і чую вперше,

– написав Костянтин Риженко.

Окупанти переполошилися

Російські загарбники у паніці. На фоні вибухів у небі видно масові запуски ракет – ймовірно, працює ППО. У небі почала літати авіація.



Небо над Херсоном 9 липня / Скриншот з відео

Також місцеві жителі повідомляють, що в деяких місцевих жителів зник зв'язок та електрика. Згодом на місці одного з прильотів почалась велика пожежа.

Зауважимо, що вчора неподалік Чорнобаївки теж пролунало багато вибухів – було чутно, як детонує боєкомплект та працює ППО.

Останніми днями ЗСУ активно знищують склади ворога на Херсонщині

Зранку 8 липня українські військові вгатили по ворогові в Новій Каховці, знищивши ППО, БК та ліквідувавши кілька десятків живої сили.

Того ж дня стало відомо, що кілька днів тому ЗСУ знищили два командних пункти російської армії на Херсонському напрямку. Наразі триває розслідування наслідків.

Окрім ЗСУ, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини продовжують активно працювати партизани. Днями їм також вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.

Важливо! Міністерка із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликає мешканців окупованих територій евакуюватися будь-якими способами. Окупанти використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити територію від загарбників. Вона наголосила, що ворог просто так не піде і "будуть великі бої".

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