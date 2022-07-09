Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він підкреслив, що російські військові продовжують тероризувати українські міста та села.

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Окупанти били по житлових районах

Зі слів очільника ОВА, під ранок 9 липня ворог відкрив вогонь по Інгулецькому району Кривого Рогу. Валентин Резніченко підкреслив, що російські військові спеціально вибрали собі за мету житлові квартали. І били по них з реактивних систем залпового вогню "Град".

На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 41-річна жінка. Відомо також про двох людей, котрих госпіталізували до лікарні. У них – осколкові поранення.



Окупанти цілеспрямовано били по житловому кварталу Кривого Рогу / Фото з телеграму Резніченка



Окупанти цілеспрямовано били по житловому кварталу Кривого Рогу / Фото з телеграму Резніченка



Окупанти цілеспрямовано били по житловому кварталу Кривого Рогу / Фото з телеграму Резніченка

Снаряди окупантів також пошкодили школу та кілька будинків. Крім того, згорів автомобіль, припаркований поруч з місцем удару.