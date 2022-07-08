Володимир Зеленський приїхав на Дніпропетровщину. Під його головуванням відбулася нарада з питань оперативної обстановки на території Криворізького району.

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Зеленський провів нараду у Криворізькому районі

Командувач оперативного угруповання військ "Каховка", бригадний генерал Михайло Драпатий доповів президенту щодо ситуації в регіоні та розповів про стан справ у військових частинах та підрозділах. Також Зеленському відзвітували про будівництво оборонних споруд і матеріально-технічне забезпечення військ.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул доповів президенту про функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодію комунальних підприємств з військовими, забезпечення Кривого Рогу харчовими продуктами та медикаментами.

Також нарада торкнулася гуманітарних питань, зокрема створення комфортних умов і забезпечення всім необхідним тимчасово переміщених громадян.

Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі та створення умов для відновлення їхньої повноцінної роботи.

Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками,

– розповів Зеленський.

Глава держави зустрівся з військовими

Володимир Зеленський зустрівся з воїнами на передових позиціях Дніпропетровщини. За словами президента, настрій у цих військових – рішучий. Вони переконані в тому, що Україна переможе російських окупантів.

Передові позиції на Дніпропетровщині. Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!,

– написав Зеленський.

Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині:

Ситуація у Криворізькому районі:

У Криворізькому районі неспокійно. Зокрема у ніч на 8 липня окупанти обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади. У Зеленодольську під обстріл потрапив дачний масив та паркова зона, в Апостолівській – село Новосеменівка. За попередньою інформацією, жертв немає.

Тим часом уночі на 7 липня російські загарбники гатили по селу Мар'янське й пошкодили лінію електропередач.

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