Внаслідок цього були пошкоджені лінії електропередач. Енергетики вже розпочинають відновлення.

Важливо Великих руйнувань немає, – військова адміністрація про удар по території Криворізької ТЕЦ

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що люди, на щастя, не постраждали. Станом на ранок 7 липня ситуація в області контрольована.

Водночас, за даними очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, під вогнем ворога опинилося прикордоння території Великої Костромки. Руйнувань і постраждалих немає.

Напружена ніч із двома сигналами повітряної тривоги. Вчора пізно ввечері ворог поцілив по селу Мар'янське, що у Криворізькому району. Внаслідок обстрілу там перебито лінії електромереж. На щастя, без жертв,

– підсумував він.

Обстріли Дніпропетровщини: останні новини

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що по Дніпропетровщині російські окупанти випустили 7 крилатих ракет. Мовиться про тип морського базування "Калібр". Російські загарбники атакували Дніпро та область близько 4 години ранку 5 липня. Шість ворожих ракет із семи ППО вдалося збити.

Зранку 30 червня ворог зруйнував зерносховище, а також центр села на Дніпропетровщині. Тоді російські загарбники обстріляли Зеленодольську громаду.

А ще раніше "прильоти" по Дніпру стали причиною руйнувань залізничної інфраструктури, а також промислового підприємства. На СТО ж спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили та розпочали розбирати завали. Відомо, що внаслідок атаки ворог пошкодив майже 3,5 десятки автівок.

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