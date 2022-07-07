В результате были повреждены линии электропередач. Энергетики уже приступают к восстановлению.

Важно Больших разрушений нет, – военная администрация об ударе по территории Криворожской ТЭЦ

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что люди, к счастью, не пострадали. По состоянию на утро 7 июля ситуация в области контролируется.

В то же время, по данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, под огнем врага оказалась приграничная территория Великой Костромки. Разрушений и пострадавших нет.

Напряженная ночь с двумя сигналами воздушной тревоги. Вчера поздно вечером враг попал по селу Марьянское, что в Криворожском районе. В результате обстрела там перебиты линии электросетей. К счастью, без жертв,

– подытожил он.

Обстрелы Днепропетровщины: последние новости

Воздушные силы ВСУ сообщили, что по Днепропетровщине российские оккупанты выпустили 7 крылатых ракет. Речь идет о типе морского базирования "Калибр". Российские захватчики атаковали Днепр и область около 4 часов утра 5 июля. Шесть вражеских ракет из семи ПВО удалось сбить.

Утром 30 июня враг разрушил зернохранилище, а также центр села на Днепропетровщине. Тогда российские захватчики обстреляли Зеленодольскую общину.

А еще раньше "прилеты" по Днепру послужили причиной разрушений железнодорожной инфраструктуры, а также промышленного предприятия. На СТО вспыхнул пожар, который спасатели потушили и начали разбирать завалы. Известно, что в результате атаки враг повредил почти 3,5 десятка автомобилей.

Достойно внимания – под завалами СТО в Днепре нашли погибших: смотрите видео