"Прості дніпряни, слюсарі та трудяги під завалами"

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Наголосивши, що поруч зі СТО не було жодних військових об'єктів чи військовослужбовців, які б "становили загрозу" росіянам.

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Щойно росіяни влупили ракетою в СТО. Найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі. У тому числі і я. Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Нічого! Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами,

– написав Філатов.

Та додав, що рятувальники гасять пожежу, яка сталась внаслідок влучання ворожої ракети.

На момент "прильоту" у Дніпрі було оголошено повітряну тривогу. Близько 16:40 з'явилася інформація про вибухи у Синельниківському районі. У соціальних мережах писали, що, ймовірно, спрацювали підрозділи протиповітряної оборони.

Однак, близько 17.00 мер міста таки підтвердив вибухи у Дніпрі.

Росіяни випустили 6 ракет по Дніпропетровщині

Про наслідки ракетного обстрілу розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він наголосив, що росіяни завдали масованого ракетного обстрілу.

Ворог атакував і центр міста і Синельниківський район. 4 ракети силам протиповітряної оборони вдалось збити.

Масова ворожа атака по Дніпропетровщині. 6 ракет! 3 ракети наші військові збили – над Дніпром та над Синельниківським районом,

– зазначив Резніченко.

Зазначають, що внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено залізничну інфраструктуру і промислове підприємство.

"Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей", – додав Резніченко.

Водночас щодо "прильотів" у Синельниківському районі, то наразі інформація про наслідки атаки та масштаби руйнувань – з'ясовують.

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