Про це розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко в етері загальнонаціонального телемарафону. ТЕЦ працює у звичному режимі.

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У Криворізькому районі готові до різних сценаріїв

Євген Ситниченко у відповідь на питання про те, які наслідки матиме серйозне пошкодження ТЕЦ зазначив, що в районі готові до будь-якого сценарію. І на такий випадок у військової адміністрації є план дій.

Однак зараз ситуація контрольована. Напруження є у громадах, які межують з тимчасово окупованою Херсонщиною, адже там населені пункти страждають від постійних ворожих обстрілів.

Так під час обстрілів у ніч проти 29 червня постраждала лінія електропостачання у селі Велика Костромка Зеленодольської громади. Зараз над відновленням електропостачання працюють відповідні служби.

Також через обстріли немає газопостачання у селі Ганнівка Широківської громади. Там під час обстрілу кілька днів тому було перебито газопостачання, однак через постійні атаки відновити його поки що неможливо.

Обстріл Криворізької ТЕЦ: головне

Увечері 28 червня російські окупанти атакували Криворізьку ТЕЦ. Російські пропагандисти анонсували цю атаку напередодні, адже міноборони країни-агресорки заявило про нібито українських військових на ТЕЦ.

В енергетичному холдингу ДТЕК наголошували, що на території електростанції перебувають лише працівники. А ракетні обстріли ТЕС є нічим іншим, як терористичним актом.

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