Про це розповів мер Миколаєва Олег Сєнкевич в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Увага Удар по багатоповерхівці в Миколаєві: 3 людей загинуло, є поранені

Взагалі було 8 ракетних ударів. ракети влучили у різні місця у місті, на територію приватного сектору. І одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок,

– зазначив Олег Сєнкевич.

За словами мера, внаслідок влучання ракети у будинок повністю зруйновано один під'їзд, частково ще один. Наразі на місці працюють рятувальники.

Кількість жертв зросла

Дані щодо постраждалих уточнюють, наразі встановити точну кількість людей, які могли опинитись під завалами – неможливо.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 8.20 після удару по багатоповерховому будинку загинули 3 людей, ще 5 були поранені.

Хронологія ранкового обстрілу

Ракетний удар у Миколаєві стався зранку 29 червня. Тоді на Півдні було оголошено повітряну тривогу. А пізніше з'явилась інформація про вибухи у Херсоні та Миколаєві.

Невдовзі інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомивши, що окупанти влучили у багатоповерховий будинок. Він зазначив, що до місця події вирушили медики, а також рятувальники.

Миколаїв під постійними обстрілами росіян

Російські військові не припиняють ракетних атак по Миколаївській області. Вчора вночі, 28 червня, обласний центр атакували відразу 11 ракетами. На щастя, частину з них збили сили ППО.

Мер Миколаєва Олег Сєнкевич в ефірі телемарафону зауважив, що за 4 місяці війни місто не обстрілювали лише 18 днів, усі решта днів Миколаїв потерпає від ворожих атак.

Сєнкевич вкотре наголосив, що закликає людей евакуюватись з Миколаєва.

Важливо! В Інституті вивчення війни повідомили, що загарбники посилюють артилерійські обстріли українських позицій, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей на західному березі річки Інгулець. Саме такими діями росіяни намагаються відбити нещодавні контратаки ЗСУ.

Деталі – росіяни влучили у будинок у Миколаєві: дивіться відео