Про це розповів мер Миколаєва Олег Сєнкевич в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
Увага Удар по багатоповерхівці в Миколаєві: 3 людей загинуло, є поранені
Взагалі було 8 ракетних ударів. ракети влучили у різні місця у місті, на територію приватного сектору. І одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок,
– зазначив Олег Сєнкевич.
За словами мера, внаслідок влучання ракети у будинок повністю зруйновано один під'їзд, частково ще один. Наразі на місці працюють рятувальники.
Кількість жертв зросла
Дані щодо постраждалих уточнюють, наразі встановити точну кількість людей, які могли опинитись під завалами – неможливо.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 8.20 після удару по багатоповерховому будинку загинули 3 людей, ще 5 були поранені.
Хронологія ранкового обстрілу
Ракетний удар у Миколаєві стався зранку 29 червня. Тоді на Півдні було оголошено повітряну тривогу. А пізніше з'явилась інформація про вибухи у Херсоні та Миколаєві.
Невдовзі інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомивши, що окупанти влучили у багатоповерховий будинок. Він зазначив, що до місця події вирушили медики, а також рятувальники.
Миколаїв під постійними обстрілами росіян
Російські військові не припиняють ракетних атак по Миколаївській області. Вчора вночі, 28 червня, обласний центр атакували відразу 11 ракетами. На щастя, частину з них збили сили ППО.
Мер Миколаєва Олег Сєнкевич в ефірі телемарафону зауважив, що за 4 місяці війни місто не обстрілювали лише 18 днів, усі решта днів Миколаїв потерпає від ворожих атак.
Сєнкевич вкотре наголосив, що закликає людей евакуюватись з Миколаєва.
Деталі – росіяни влучили у будинок у Миколаєві: дивіться відео