Про головні події 136 дня протистояння читайте нижче у матеріалі 24 каналу.

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06:15 У Пентагоні підкреслили, що росія не матиме можливості "перечекати" у питанні надання нашій державі зброю. Мовляв, у США враховують потреби України не лише на місяці наперед, а й на цілі роки.

05:34 У Миколаївській області о 05:15 пролунали повітряні тривоги. За буквально 15 хвилин в обласному центрі почули вибухи. Про це повідомив очільник міської ради Олександр Сєнкевич, а також закликав мешканців залишатись в укриттях доти, поки не буде відбою.

05:23 У Пентагоні спростували інформацію про те, що росія знищила в Україні установки HIMARS. У відомстві підкреслили, що всі надані нашій державі комплекси, продовжують брати участь у боях і знищувати ворога.

04:08 Надзвичайно плідною була минула доба для наших військових на Півдні. Там ЗСУ вдалось знищити майже 200 російських бійців, а також 42 одиниці важкої техніки ворога. Про це повідомляють в ОК "Південь". Якщо детальніше пройтись по втратах окупантів, то вони такі:

2 РСЗВ "Град",

2 командно-штабні машини;

4 зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир-С1",

пуско-зарядна установка зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2";

6 самохідних гаубиць типу "Акація";

26 військових автомобілів;

1 безпілотник-розвідник "Орлан-10".

03:10 Неспокійно було також у Харцизьку. На ворожих складах хтось необачно вирішив покурити. Тож на Донеччині пролунали вибухи, про які також повідомили місцеві мешканці.

03:05 Тим часом на Луганщину привезли свіжу "бавовну". Її об'єктом став склад російських загарбників. Містяни повідомляють, що вибухи лунають у Кадіївці.

03:04 Олексій Арестович поділився деталями бою під Богородичним. Він зауважив, що там нашим військовим вдалось буквально завалити танкову роту, що складається приблизно з 12 одиниць техніки. Сталось це ще 7 липня, але інформацію він озвучив ввечері 8 під час ефіру з Марком Фейгіним.

02:08 Джо Байден підписав новий указ, у якому йдеться про черговий транш військової допомоги нашій державі. США передають українським військовим:

4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Додаткові боєприпаси для HIMARS.

3 тактичні машини для евакуації техніки.

155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Підривні боєприпаси.

Контрбатарейні системи.

Запчастини та інше обладнання.

00:24 Міністерка Ірина Верещук пояснила, чому окупанти масово спалюють тіла на Херсонщині. Вона зауважила, що відповідні дії ворога пов'язані з виплатами, а також намаганням приховати реальний стан на фронті. Мовляв, тіла вже немає, тож бійця можна записувати у ряди тих, хто пропав безвісти.

00:14 США нададуть Україні ще 4 HIMARS. Президент України Володимир Зеленський уже подякував за це Джо Байдену. Він підкреслив, що саме ця зброя допомагає нашим військовим тиснути на ворога.