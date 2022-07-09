О главных событиях 136 дня противостояния читайте ниже в материале 24 канала.
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06:15 В Пентагоне подчеркнули, что у России не будет возможности "переждать" в вопросе предоставления нашему государству оружия. Мол, в США учитывают потребности Украины не только на месяцы вперед, но и на целые годы.
05:34 В Николаевской области в 05:15 раздались воздушные тревоги. Через буквально 15 минут в областном центре услышали взрывы. Об этом сообщил глава городского совета Александр Сенкевич, а также призвал жителей оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя.
05:23 В Пентагоне опровергли информацию о том, что Россия уничтожила в Украине установки HIMARS. В ведомстве подчеркнули, что все предоставленные нашему государству комплексы продолжают участвовать в боях и уничтожать врага.
04:08 Чрезвычайно плодотворными были минувшие сутки для наших военных на Юге. Там ВСУ удалось уничтожить около 200 российских бойцов, а также 42 единицы тяжелой техники врага. Об этом сообщают в ОК "Юг". Если подробнее пройтись по потерям оккупантов, то они таковы:
- 2 РСЗО "Град",
- 2 командно-штабных машины;
- 4 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1",
- пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2";
- 6 самоходных гаубиц типа "Акация";
- 26 военных автомобилей;
- 1 беспилотник-разведчик "Орлан-10".
03:10 Неспокойно было также в Харцызске. На вражеских складах кто-то опрометчиво решил покурить. Поэтому в Донецкой области прогремели взрывы, о которых также сообщили местные жители.
03:05 Тем временем в Луганскую область привезли свежий "хлопок". Его объектом стал склад русских захватчиков. Горожане сообщают, что взрывы раздаются в Кадиевке.
03:04 Алексей Арестович поделился деталями боя под Богородичным. Он отметил, что там нашим военным удалось буквально завалить танковую роту, состоящую примерно из 12 единиц техники. Это произошло еще 7 июля, но информацию он озвучил вечером 8 во время эфира с Марком Фейгиным.
02:08 Джо Байден подписал новый указ, в котором говорится об очередном транше военной помощи нашему государству. США передают украинским военным:
- 4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS.
- 3 тактические машины для эвакуации техники.
- 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.
- Подрывные боеприпасы.
- Контрбатарейные системы.
- Запчасти и другое оборудование.
00:24 Министр Ирина Верещук объяснила, почему оккупанты массово сжигают тела на Херсонщине. Она отметила, что ответные действия врага связаны с выплатами, а также попыткой скрыть реальное состояние на фронте. Мол, тела уже нет, так что бойца можно записывать в ряды пропавших без вести.
00:14 США предоставят Украине еще 4 HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил за это Джо Байдена. Он подчеркнул, что именно это оружие помогает нашим военным давить на врага.