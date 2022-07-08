Ще один день наближає Україну до перемоги. Про головні події 135 доби війни читайте у матеріалі 24 каналу.

Що було раніше Джонсон іде у відставку, Європарламент підтримав перший транш: основне за 134 день війни

05:53 Неподалік Чорнобаївки під ранок 8 липня пролунало багато вибухів. У Новій Каховці орієнтовно тоді ж гуділа сирена, а потім з'явилися стовпи диму. Жителі окупованої частини півдня України пишуть у соцмережах, що цієї ночі там були "прильоти".

05:34 Командувач Сил оборони Угорщини з делегацією відвідав Україну. Генерал-лейтенант разом з Головнокомандувачем ЗСУ говорили про плани росії у війні проти України.

04:26 На території білорусі самопроголошений президент олександр лукашенко продовжив військові навчання. Перед цим неодноразово говорили про загрозу нападу зі сторони підконтрольної путіну країни.

03:36 На окупованій частині Донеччини в ніч на 8 липня почали лунати вибухи. Жителі Донецька та Шахтарська повідомили одразу про кілька пожеж у своїх містах. Наразі невідомо, що саме там відбувається.

Приблизно о 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги. А вже через пів години почалася евакуація з містечка.

03:29 На Півдні українські пілоти тричі завдали ударів парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидового Броду і Правдиного.

01:23 Олексій Арестович заявив, що біля Харкова стоять російські сили. Радник глави Офісу Президента пояснив, це – неприємна сила, і якщо вона прийде на Харків, то буде проблема. Та на думку Арестовича, напрямок буде не харківський.

00:27 Володимир Зеленський наприкінці доби 7 липня записав емоційне звернення до українців. Президент поділився дуже важливим міркуванням.

Нам випало бути андердогом, якому дають 3 дні, але наш народ бореться вже 5 місяців. На думку президента, якщо це так трапилося, значить нам це під силу – здолати дракона, від якого тремтіло пів світу: "Той, хто приречений повзати, не забере навіть Зміїного в тих, кому випало літати".

Звернення президента в інстаграмі: дивіться відео

00:00 владімір путін не приховує, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" – це російська армія. Диктатор оголосив, що готовий прирівняти статус бойовиків квазіреспублік до російських військових. Подібна ідея повинна бути застосована і до російських прикордонників.

Піонтковський припустив, чи могла росія вплинути на відставку Джонсона: дивіться відео