Ключові події четверга, 7 липня, – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Знищено 4 склади ворога, ДРГ намагалася зайти в тил захисникам: головне про бої на Півдні

05:28 Луганська область не перебуває під повною окупацією росії. Деякі території регіону ще контролює Україна.

За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, за понад 4 місяці війни російська армія пройшла лише 30 кілометрів Луганщини.

04:34 Ворожа армія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Тепер корабельне угруповання росіян налічує 5 ракетних кораблів і 2 підводні човни. Також у Чорному морі дислокується великий десантний корабель держави-агресорки. На ракетних носіях розміщені 48 ракет "Калібр".

02:52 Радник керівника Офісу Президента розповів, що наразі росія зосередила до 25 батальйонних тактичних груп на Слов'янському напрямку. Вони намагаються просуватися, але успішно отримують по морді від українських захисників.

01:08 Представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели історичну зустріч 5 липня. За її підсумками сторони підписали Декларацію порозуміння.

00:19 російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Це відбувається у різний час. Ніч на 6 липня була дуже неспокійною. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок обстрілів зруйновано декілька будівель.

Терехов розповів, що ворог обстріляв райони, у які раніше не "прилітало". Дуже великі руйнування у районах, які перебували під тотальним бомбардуванням. Географія обстрілів – непередбачувана. Особливо ворог активізується у нічний час.