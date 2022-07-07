В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на фронті залишається стабільно напруженою, однак захисники контролюють її розвиток і динаміку. Водночас росіяни продовжують використовувати тактику авіаційних і ракетних ударів.

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росіяни продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти

Вранці 6 липня окупанти вчергове атакували ударними гелікоптерами урочище Плотницьке та Іванівку. На щастя, обстріли минули без втрат.

Вдень ворожий літак випустив по Одещині ракету. Сили протиповітряної оборони збили її над морем. Уже ввечері під час повітряного бою російський винищувач також випустив 2 крилаті ракети "повітря – повітря", але вже по українських літаках. Атака загарбників не вдалася – літаки ЗСУ не постраждали, а російський Су-35 утік.

Окрім цього, росіяни обстріляли реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122 калібру село Лимани на Миколаївщині. Окупанти пошкодили:

дитячий садок,

будівлю адміністрації,

знищили пожежну машину місцевої територіальної громади.

На щастя, постраждалих та загиблих не було. Проте в обстріляній опівдні Широківській громаді, де росіяни пошкодили 15 панелей сонячної електростанції, зазнав поранень 1 цивільний.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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В тил до бійців ЗСУ намагалась зайти ворожа ДРГ

В районі Добрянки диверсійно-розвідувальна група, що складалася приблизно з 10 окупантів, намагалася пройти в тил українських підрозділів. 5 загарбників ліквідували, а 1 зазнав поранення. Інші учасники ДРГ втекли.

У другій половині дня ворожий стрілецький взвод намагався здійснити штурм у напрямку Миролюбівки, поблизу тієї ж самої Добрянки. Успіху окупанти не мали та відступили.

Водночас українські ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місця зосередження та склади росіян – як на Миколаївщині, так і на Херсонщині. Втрати загарбників за добу 6 липня становлять:

38 окупантів,

1 танк Т-62,

2 мінометні комплекси 120-го калібру "Сані",

2 одиниці броньованої техніки,

4 одиниці автомобільної техніки,

3 склади боєприпасів на Миколаївщині,

1 склад пально-мастильних матеріалів в Херсоні.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 36,5 тисячі російських військових.

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