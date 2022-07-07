В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на фронте остается стабильно напряженной, однако защитники контролируют ее развитие и динамику. В то же время россияне продолжают использовать тактику авиационных и ракетных ударов.
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россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты
Утром 6 июля оккупанты в очередной раз атаковали ударными вертолетами урочище Плотницкое и Ивановку. К счастью, обстрелы прошли без потерь.
Днем вражеский самолет выпустил по Одесской области ракету. Силы противовоздушной обороны сбили ее над морем. Уже вечером во время воздушного боя российский истребитель также выпустил 2 крылатые ракеты "воздух – воздух", но уже по украинским самолетам. Атака захватчиков не удалась – самолеты ВСУ не пострадали, а российский Су-35 скрылся.
Кроме этого, россияне обстреляли реактивной системой залпового огня "Град" и артиллерией 122 калибра село Лиманы Николаевской области. Оккупанты повредили:
- детский сад,
- здание администрации,
- уничтожили пожарную машину местной территориальной общины.
К счастью, пострадавших и погибших не было. Однако в обстрелянном в полдень Широковской общине, где россияне повредили 15 панелей солнечной электростанции, получил ранения 1 гражданский.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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В тыл к бойцам ВСУ пыталась зайти вражеская ДРГ
В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа, состоявшая примерно из 10 оккупантов, пыталась пройти в тыл украинских подразделений. 5 захватчиков ликвидировали, а 1 получил ранение. Другие участники ДРГ убежали.
Во второй половине дня вражеский стрелковый взвод пытался провести штурм в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Успеха оккупанты не имели и отступили.
В то же время украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады россиян – как на Николаевщине, так и на Херсонщине. Потери захватчиков за сутки 6 июля составляют:
- 38 оккупантов,
- 1 танк Т-62,
- 2 минометных комплекса 120-го калибра "Сани",
- 2 единицы бронированной техники,
- 4 единицы автомобильной техники,
- 3 склада боеприпасов в Николаевской области,
- 1 склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.
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