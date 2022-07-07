В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на фронте остается стабильно напряженной, однако защитники контролируют ее развитие и динамику. В то же время россияне продолжают использовать тактику авиационных и ракетных ударов.

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россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты

Утром 6 июля оккупанты в очередной раз атаковали ударными вертолетами урочище Плотницкое и Ивановку. К счастью, обстрелы прошли без потерь.

Днем вражеский самолет выпустил по Одесской области ракету. Силы противовоздушной обороны сбили ее над морем. Уже вечером во время воздушного боя российский истребитель также выпустил 2 крылатые ракеты "воздух – воздух", но уже по украинским самолетам. Атака захватчиков не удалась – самолеты ВСУ не пострадали, а российский Су-35 скрылся.

Кроме этого, россияне обстреляли реактивной системой залпового огня "Град" и артиллерией 122 калибра село Лиманы Николаевской области. Оккупанты повредили:

детский сад,

здание администрации,

уничтожили пожарную машину местной территориальной общины.

К счастью, пострадавших и погибших не было. Однако в обстрелянном в полдень Широковской общине, где россияне повредили 15 панелей солнечной электростанции, получил ранения 1 гражданский.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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В тыл к бойцам ВСУ пыталась зайти вражеская ДРГ

В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа, состоявшая примерно из 10 оккупантов, пыталась пройти в тыл украинских подразделений. 5 захватчиков ликвидировали, а 1 получил ранение. Другие участники ДРГ убежали.

Во второй половине дня вражеский стрелковый взвод пытался провести штурм в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Успеха оккупанты не имели и отступили.

В то же время украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады россиян – как на Николаевщине, так и на Херсонщине. Потери захватчиков за сутки 6 июля составляют:

38 оккупантов,

1 танк Т-62,

2 минометных комплекса 120-го калибра "Сани",

2 единицы бронированной техники,

4 единицы автомобильной техники,

3 склада боеприпасов в Николаевской области,

1 склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны бойцам ВСУ удалось ликвидировать 36,5 тысячи российских военных.

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