Ключевые события четверга, 7 июля – читайте в материале 24 канала.

К теме Уничтожены 4 состава врага, ДРГ пыталась зайти в тыл защитникам: главное о боях на Юге

05:28 Луганская область не находится под полной оккупацией россии. Некоторые территории региона еще контролирует Украина.

По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, за более 4 месяца войны российская армия прошла всего 30 километров Луганщины.

04:34 Вражеская армия увеличила количество ракетных носителей в Черном море. Теперь корабельная группировка россиян насчитывает 5 ракетных кораблей и 2 подлодки. Также в Черном море дислоцируется большой десантный корабль государства-агрессора. На ракетных носителях размещено 48 ракет "Калибр".

02:52 Советник руководителя Офиса Президента рассказал, что в настоящее время Россия сосредоточила до 25 батальонных тактических групп на Славянском направлении. Они пытаются продвигаться, но успешно получают морду от украинских защитников.

01:08 Представители православной церкви Украины и Украинской православной церкви провели историческую встречу 5 июля. По ее итогам стороны подписали Декларацию взаимопонимания.

00:19 Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Это происходит в разное время. Ночь на 6 июля была очень неспокойной. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате обстрелов разрушены несколько зданий.

Терехов рассказал, что враг обстрелял районы, в которые раньше не прилетало. Очень большие разрушения в районах, находившихся под тотальной бомбардировкой. География обстрелов – непредсказуема. Особенно враг активизируется в ночное время.