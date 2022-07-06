Партизани попередили зрадників

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у телеграмі опублікував звернення херсонських партизанів з руху "Жовта стрічка". Повідомляється, що біля залізничного вокзалу в Херсоні був знищений склад з боєприпасами росіян.

Це важливо У Скадовську пролунали вибухи: одна людина загинула, є поранені

Також херсонський партизан розповів про місце розташування російських загарбників. Близько 200 окупантів перебуває у приміщенні компанії "Солар лаб" на Миколаївському шосе – 5 кілометр. Ще понад 100 загарбників розмістилися у колишній будівлі СБУ на вулиці Лютеранська 1.

Обидва місця спалять або партизани або ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Рух "Жовта стрічка" підтримує акцію "Стоп референдум" та обіцяє блокувати будівлі й битимемося на вулицях і мостах за Херсонщину. Партизани заявили, що не підтримують жодного проросійського уряду, а зрадники й причетні до окупації вже у "списках смертників"

"Українська ніч – близько", – резюмували партизани.

Яка ситуація у Херсонській області

російські військові у перші тижні війни захопили частину території Херсонської області, де кремль призначив маріонеткову владу. Однак росія не має достатньо сил для контролю Херсонщини.

Про це на початку липня заявили аналітики CNN із посиланням на висловлювання керівництва розвідки США та інших американських офіційних осіб. Повідомлялося, що на захоплених територіях зростає опір і ситуація може перерости у справжню партизанську війну.

Нещодавно нашим партизанам на тимчасово окупованій Херсонщині вдалося виявити цілу мережу зрадників України, а також вийти на їхніх кураторів. Йдеться про угруповання "Беркут-Юг", яке тісно пов'язане з так званою "комендатурою" російських окупантів.

Збройні Сили України, попри ведення оборони по всій лінії зіткнення, на визначених ділянках намагаються вести наступальні дії. Наприкінці червня на Криворізькому напрямку було звільнено та взято під контроль населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області.

Зауважимо, що британське видання The Economist інформувало, що ЗСУ вже неподалік Херсона. Однак в оперативному командуванні "Південь" спростували ці дані та заявили, що вони шкодять операції.

До теми – росіяни не можуть поділити владу в Херсоні: дивіться відео