Як повідомив голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв, серед постраждалих є дитина.

Важливо В окупованих Херсоні та Скадовську чули вибухи: в обласному центрі видно дим

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих.

Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна,

– сказав Олександр Яковлєв.

Місцеві жителі повідомляють про 3 ракети, які полетіли в північну сторону міста. Потім пролунали декілька вибухів, у повітрі було видно клубки диму від розірваних ракет. Потім 2 гучні вибухи й одразу пішов дим зі сторони міста та за містом.

Наслідки вибухів у Скадовську: дивіться відео

Дим помітили і над Херсоном

Місцеві телеграм-канали повідомили, що у районі залізничного вокзалу піднімався чорний дим. Його було видно з різних кутків населеного пункту.

Водночас місцеві жителі заявили, що "прильотів" начебто не було. Що саме горить – наразі невідомо, проте цей об'єкт був під охороною.

Зверніть увагу! За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, біля залізничного вокзалу горять саме склади окупантів.

Яка зараз ситуація на Херсонщині

Українські захисники мають успіх на Запорізькому напрямку. Натомість окупанти намагаються перегрупуватися. Зокрема, вони перекидають війська із Запоріжжя на Херсонщину. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович під час прямого ефіру у Марка Фейгіна 5 липня.

Радник голови ОП додав, що ми все ще не бачимо резервів, які прибули б з Росії. Бачимо тільки перекидання ресурсів з одної частини фронту на іншу.

"Це сумно для сторони, яка думає, що ще наступає і намагається вирішити якісь завдання", – зазначає Арестович.