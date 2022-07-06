Тим часом у Скадовську повідомили про можливий "приліт". Звук був дуже гучним.

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Над Херсоном піднімається чорний дим

Чорний дим над Херсоном, пишуть в телеграм-каналах, піднімається в районі залізничного вокзалу. Він дуже сильно і швидко розростається. Димову хмару видно з різних кутків населеного пункту.

При цьому, кажуть місцеві жителі, прильотів начебто не було. Біля самого епіцентру пожежі – дуже багато окупантів, які поки просто спостерігають. Що саме горить – наразі невідомо, проте цей об'єкт був під охороною.

Дивіться відео пожежі в Херсоні / Відео з телеграм-каналу "Ху*вый Херсон"

У Скадовську могли бути "прильоти"

Над Скадовськом, за інформацією телеграм каналу "Ху*вый Херсон", росіяни могли збити ракету – у передмісті. Це сталось неподалік табору, де проживають російські військові. Саме уламки начебто могли впасти на місто. Проте жодних офіційних підтверджень цієї інформації нема.

Натомість в соцмережах є версія й щодо можливого "прильоту" в Скадовську. Пишуть, що могло поцілили по військовій базі росіян. На відео справді видно ракету та чути дуже гучний вибух.

Дивіться відео можливого "прильоту":

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Ситуація на окупованій частині Херсонщини: останні новини

В Херсонській області через постійні обстріли загорілись поля пшениці. Гасити пожежі нікому, отож ліквідовують полум'я самі аграрії власними силами.

За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, окупанти перекидають війська з Запорізького напрямку на Херсонський.

Тим часом окупанти призначають свою так звану "владу". Так "уряд" очолив сергій єлісєєв – колишній співробітник фсб.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це – не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Про значення вибухів на російських складах – у відео: