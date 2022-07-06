Тим часом у Скадовську повідомили про можливий "приліт". Звук був дуже гучним.
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Над Херсоном піднімається чорний дим
Чорний дим над Херсоном, пишуть в телеграм-каналах, піднімається в районі залізничного вокзалу. Він дуже сильно і швидко розростається. Димову хмару видно з різних кутків населеного пункту.
При цьому, кажуть місцеві жителі, прильотів начебто не було. Біля самого епіцентру пожежі – дуже багато окупантів, які поки просто спостерігають. Що саме горить – наразі невідомо, проте цей об'єкт був під охороною.
Дивіться відео пожежі в Херсоні / Відео з телеграм-каналу "Ху*вый Херсон"
У Скадовську могли бути "прильоти"
Над Скадовськом, за інформацією телеграм каналу "Ху*вый Херсон", росіяни могли збити ракету – у передмісті. Це сталось неподалік табору, де проживають російські військові. Саме уламки начебто могли впасти на місто. Проте жодних офіційних підтверджень цієї інформації нема.
Натомість в соцмережах є версія й щодо можливого "прильоту" в Скадовську. Пишуть, що могло поцілили по військовій базі росіян. На відео справді видно ракету та чути дуже гучний вибух.
Дивіться відео можливого "прильоту":
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Ситуація на окупованій частині Херсонщини: останні новини
- В Херсонській області через постійні обстріли загорілись поля пшениці. Гасити пожежі нікому, отож ліквідовують полум'я самі аграрії власними силами.
- За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, окупанти перекидають війська з Запорізького напрямку на Херсонський.
- Тим часом окупанти призначають свою так звану "владу". Так "уряд" очолив сергій єлісєєв – колишній співробітник фсб.
Про значення вибухів на російських складах – у відео: