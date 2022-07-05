Відомо, що зараз Єлісєєв є заступником глави уряду Калінінградської області. Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук 5 липня.

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Єлісєєва обрали "главою кабінету міністрів"

Колаборанти на Херсонщині оголосили про формування "уряду". Так званим "главою кабінету міністрів" призначено заступника глави уряду Калінінградської області Сергія Єлісєєва,

– мовиться в повідомленні.

На цьому окупанти не зупинилися. Ще дві посади в так званому уряді отримали колишні російські чиновники.

"Сподіваємось, цих клоунів партизани підірвуть найближчим часом", – зазначає Сергій Братчук.

Новий "очільник департаменту здоров'я"

Ще в травні житель Херсона вступив у змову з російськими окупантами. Він добровільно погодився обійняти посаду "начальника Департаменту охорони здоров'я Херсонської області Військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Зрадник запроваджує медичні стандарти країни-агресора на окупованій Херсонщині, проводить інвентаризацію їхнього майна. Також він організовує "реєстрацію" медзакладів у якості юридичних осіб Росії, звільняє та призначає керівників.

Наразі колаборанту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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