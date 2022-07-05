Известно, что сейчас Елисеев является замглавы правительства Калининградской области. Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук 5 июля.

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Елисеева избрали "главой кабинета министров"

Коллаборанты в Херсонской области объявили о формировании "правительства". Так называемым "главой кабинета министров" назначен заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев,

– говорится в сообщении.

На этом оккупанты не остановились. Еще два поста в так называемом правительстве получили бывшие российские чиновники.

"Надеемся, этих клоунов партизаны взорвут в ближайшее время", – отмечает Сергей Братчук.

Новый "глава департамента здоровья"

Еще в мае житель Херсона вступил в сговор с российскими оккупантами. Он добровольно согласился занять должность "начальника Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области".

Предатель вводит медицинские стандарты страны-агрессора в оккупированной Херсонской области, проводит инвентаризацию их имущества. Также он организует "регистрацию" медучреждений в качестве юридических лиц России, увольняет и назначает руководителей.

В настоящее время коллаборанту сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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