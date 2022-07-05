Россия уже присылает своих людей на подмогу. Об этом 24 каналу сказала корреспондент из Херсона Марина Савченко.

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Коллаборанты не справляются, люди сопротивляются

По ее словам, создание так называемого "правительства" говорит о том, что Россия в большинстве своем не доверяет местным коллаборантам. Поэтому они укрепляют его своими людьми из страны-агрессорки. В частности, они были присланы из Калининградской области.

Коллаборанты уже не могут удержать эту ситуацию. Партизанское движение, сопротивление на Херсонщине как было, так и есть. Он с каждым днем все крепнет,

– отметила Савченко.

Так что оккупанты поняли, что сами справиться не могут. Итак, решили, что нужно послать чужих людей.

Внимание! В начале июня народный депутат Украины Алексей Ковалев фактически открыто заявил, что пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

И это при том, что методы террора, меры влияния в регионе только растут. Происходит очень много пыток. В частности, в застенках Херсона находится не менее 600 человек.

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Херсон во временной оккупации: что известно

После приезда в Херсонскую область первого заместителя руководителя администрации президента России Кириенко в регионе появилось так называемое "правительство Херсонской области". О его создании сообщили пропагандистские СМИ.

Также известно, что россияне намерены провести фейковый "референдум" на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья. Глава разведки Кирилл Буданов рассказал, что его планируют на 11 сентября. При этом захватчики даже не определили цели.

Хотя Буданов подчеркнул, между планами и фактом еще есть промежуток времени. Поэтому украинские защитники будут делать все, чтобы помешать дерзким намерениям захватчиков.

Между тем, пока россияне готовятся проводить так называемый "референдум" в Херсонской области, гуманитарная ситуация приближается к катастрофе. У людей уже начались проблемы с едой.

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