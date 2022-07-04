Захватчики готовятся к этому. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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Правда, он заметил: между подготовкой и самим фактом – долгий путь. Поэтому приведет ли он именно к той цели, к которой готовятся захватчики, покажет время и наша работа.
Оккупанты даже не определили цели
Буданов рассказал, что захватчики даже не определили целые псевдореферендума. Они готовятся к подсоединению, но параллельно с этим есть другие варианты.
- создание новых "народных республик",
- создание одной великой "народной республики",
- присоединение обширной территории к России,
- присоединение отдельной территории к России.
Разведчик подытожил, что это все россияне надеются решить, как обычно, в последний день.
Какая ситуация в Херсонской области
- Украинские войска на Юге на определенных участках продвигаются и наносят противнику поражение.
- 30 июня сообщили, что на Криворожском направлении освободили населенный пункт Потемкино на севере Херсонской области. 2 июля отметили, что в результате успешной операции нашим воинам удалось освободить населенный пункт Ивановка, также в Херсонской области.
- Британская пресса пишет, что ВСУ приближается к Херсону. Однако бои за город будут тяжелыми, поскольку россияне будут сильно сопротивляться и могут использовать мирных жителей как "живой щит".
- Оккупанты боятся наступления украинской армии. Они переместили из Крыма в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами.
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