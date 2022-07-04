Загарбники готуються до цього. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Читайте також Розвідка Британії назвала пріоритетне завдання росіян на окупованій Херсонщині
Щоправда, він зауважив: між підготуванням і самим фактом – довгий шлях. Тому, чи приведе він саме до тієї мети, до якої готуються загарбники, покаже час і наша робота.
Окупанти навіть не визначили цілі
Буданов розповів, що загарбники навіть не визначили цілі псевдореферендуму. Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти.
- створення нових "народних республік",
- створення однієї великої "народної республіки",
- приєднання великої території до Росії,
- приєднання окремої території до Росії.
Розвідник підсумував, що це все росіяни сподіваються вирішити, як завжди, в останній день.
Яка ситуація на Херсонщині
- Українські війська на Півдні на визначених ділянках просуваються та завдають противнику ураження.
- 30 червня повідомили, що на Криворізькому напрямку звільнили населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області. 2 липня зазначили, що внаслідок успішної операції нашим воїнам вдалося звільнити населений пункт Іванівка, що також у Херсонській області.
- Британська преса пише, що ЗСУ наближаються до Херсона. Однак бої за місто будуть важкими, оскільки росіяни чинитимуть сильний спротив та можуть використовувати мирних мешканців як "живий щит".
- Окупанти бояться наступу української армії. Вони перемістили з Криму на Херсонщину 17 вагонів із боєприпасами.
До теми – Арестович заявив, що Україна не дозволить окупантам провести "референдум" на Херсонщині: відео