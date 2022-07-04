Загарбники готуються до цього. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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Щоправда, він зауважив: між підготуванням і самим фактом – довгий шлях. Тому, чи приведе він саме до тієї мети, до якої готуються загарбники, покаже час і наша робота.

Окупанти навіть не визначили цілі

Буданов розповів, що загарбники навіть не визначили цілі псевдореферендуму. Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти.

  • створення нових "народних республік",
  • створення однієї великої "народної республіки",
  • приєднання великої території до Росії,
  • приєднання окремої території до Росії.

Розвідник підсумував, що це все росіяни сподіваються вирішити, як завжди, в останній день.

Яка ситуація на Херсонщині

  • Українські війська на Півдні на визначених ділянках просуваються та завдають противнику ураження.
  • 30 червня повідомили, що на Криворізькому напрямку звільнили населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області. 2 липня зазначили, що внаслідок успішної операції нашим воїнам вдалося звільнити населений пункт Іванівка, що також у Херсонській області.
  • Британська преса пише, що ЗСУ наближаються до Херсона. Однак бої за місто будуть важкими, оскільки росіяни чинитимуть сильний спротив та можуть використовувати мирних мешканців як "живий щит".
  • Окупанти бояться наступу української армії. Вони перемістили з Криму на Херсонщину 17 вагонів із боєприпасами.

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