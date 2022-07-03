Росія хоче узаконити свій контроль над Херсонщиною

Як повідомили у розвідці міністерства оборони Великої Британії, ставленики Кремля на окупованій території Херсонщини заявили, що проведуть "референдум" щодо приєднання регіону до Росії.

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Росія, ймовірно, надає пріоритет псевдоконституційному голосуванню у спробі узаконити свій контроль над регіоном,

– йдеться у повідомленні міноборони Британії.

У британській розвідці наголосили, що, ймовірно, політичною метою Росії є пошук конституційного вирішення проблеми окупації. Повідомляється, що Москва буде готова фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату.

Міноборони Британії звернуло увагу на те, що 28 червня російські окупанти викрали законного мера Херсона Ігоря Колихаєва. Британська розвідка припускає, що це було зроблено, щоб подавити опозицію на окупованих територіях.

Водночас на окупованих територіях, як підкреслили в міноборони Британії, триває військовий та мирний спротив.

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ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на Херсонщині

Українські війська попри ведення оборони по всій лінії зіткнення на визначених ділянках намагаються вести наступальні дії і завдають противнику ураження.

30 червня повідомлялося, що Силами оборони на Криворізькому напрямку було звільнено та взято під контроль населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області.

У Генштабі ЗСУ 2 липня повідомили, що внаслідок успішної операції нашим воїнам вдалося звільнити населений пункт Іванівка, що також у Херсонській області.

Важливо зазначити, що Росія на окупованих територіях доводиться боротися з партизанами, опір яких тільки зростає. Це підтвердили аналітики CNN із посиланням на висловлювання керівництва розвідки США та інших американських офіційних осіб.

Додамо, що в Офісі Президента в червні інформували, що українські військові вже за 15 – 18 кілометрів від окупованого Херсона.

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