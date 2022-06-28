Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради. Це наразі єдина інформація, якою ми володіємо.

Читайте також Нічні ракетні удари по Миколаївщині, понад 35 тисяч знищених ворогів: основне за 125 день війни

Сьогодні російські окупанти викрали Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Наразі про його місцеперебування нічого невідомо,

– йдеться у повідомленні.

Ігор Колихаєв має чітку проукраїнську позицію

Мер Херсона Ігор Колихаєв за кілька годин до штурму міста росіянами розповідав про ситуацію у ньому. Очільник міської ради підкреслив, що містяни готові зустрічати непроханих гостей. Тоді у пості від 1 березня він підкреслив, що Херсон вистоїть і залишатиметься українським містом.

Уже за тиждень Ігор Колихаєв доносив відповідний меседж до самих загарбників. 7 березня він підкреслював, що Херсон, уже тимчасово окупований на той момент, – частина України. І він також наголошував на тому, що мешканці міста не хочуть жити в іншій країні. Тоді окупанти ще дозволяли мешканцям виходити на мирні мітинги.

На початку квітня мер Херсона розповів про самих загарбників. З його слів, у ворога була інформація про українських військових, а також активістів. Тож саме їх окупанти прагнули прибрати у першу чергу.

Нагадаємо, що споруду Херсонської міської ради ворог захопив 25 квітня. Тоді окупанти забрали ключ від будівлі в охоронця та захопили її. Натомість мерові й іншим посадовцям загарбники наказали повертатись додому.

Окупанти регулярно викрадають чоловіків на Херсонщині

Джерела в українських спецслужбах повідомили, що спочатку ворог планував організовувати мобілізацію на окупованих після 24 лютого територіях. Невдовзі загарбники від цієї ідеї відмовилися, адже визнали, що складно буде контролювати тих, хто має чітку проукраїнську позицію.

Але це таки не завадило ворогові таки зібрати "добровольців" як на Херсонщині, так і на Запоріжжі. Воювати за "русскій мір" погодились місцеві маргінали, активісти з забороненої в Україні партії Шарія та ОПЗЖ. Вони поповнили один підрозділів так званої "ДНР".

На Херсонщині у середині червня оголосили про приховану та водночас примусову мобілізацію. Тож окупанти затримували чоловіків різного віку у Брилівці, Томиній Балці, Станіславі та інших містах.

Чоловіків саджали до машин або автобусів. Після цього їх вивозили до "підвалів" та ям. У затриманих невеличкий вибір: або вони воюють на боці Росії, або їх будуть катувати й утримувати без води та продовольства.

Варте уваги: окупанти пишуть звернення до керівництва та просяться додому: дивіться відео