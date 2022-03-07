Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Херсона Ігор Колихаєв. За його словами, в очах людей є надія.

До слова Жителі Херсона продовжують збиратися на мітинги проти окупантів

В нас вже відбулось 2 мітинги з гаслами "Херсон – це Україна", ми показуємо, що Херсон єдиний разом з Україною, ми хочемо жити в Україні, ми не хочемо перебувати в жодній іншій державі,

– сказав він.

Він розповів, що люди підтримують одне одного, волонтерські рухи працюють на максимум, в місті намагаються запускати роботу представників малого бізнесу, адже через торгівлю можна оживити місто.