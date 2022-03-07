У мережі опублікували відео херсонського мітингу. Про нову акцію стало відомо 7 березня.

До теми Ціла хвиля мітингів: де на Херсонщині протестували проти окупаційних військ

Величезна колона херсонців з прапорами йде містом. Люди вигукують: "Путін – х*йло" та "Україна – понад усе"

Мітинг у Херсоні: дивіться відео

До слова, 6 березня жителі не лише міста, а й області масово вийшли на мітинги. Вони вкотре доводять, що не збираються віддавати свої землі в руки загарбників.

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