6 березня мешканці Херсонської області вийшли на мирні мітинги проти окупантів. Зокрема, величезний протест зафіксували у Херсоні.

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Водночас мітинги проти путінських окупаційних військ відбулися у таких населених пунктах області:

Новій Каховці;

Каховці;

Таврійську;

Генічеську;

Новоолексіївці;

Каланчаку.

Жителі області показали всьому світу, що Херсонщина – це Україна, і жодні загарбники не зможуть це змінити.

Українці Херсонщини протестували проти окупантів / Фото Херсонської ОДА



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