6 марта жители Херсонской области вышли на мирные митинги против оккупантов. В частности, огромный протест был в Херсоне.

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В то же время митинги против путинских оккупационных войск прошли в таких населенных пунктах области:

Новой Каховке;

Каховке ;

Таврийске;

Геническе;

Новоалексеевке;

Каланчаке.

Жители области показали всему миру, что Херсонщина – это Украина и никакие захватчики не смогут это изменить.

Украинцы Херсонщины протестовали против оккупантов / Фото Херсонской ОГА