У центрі міста зібрались сотні людей з синьо-жовтими прапорами. Вони разом співають український гімн.

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Людей не лякають автомати

Будівлю Херсонської ОДА оточили російські військові зі зброєю та технікою. Однак навпроти них мітингують херсонці, яких вже не лякають вистріли.

Тому що Херсон – це українське місто. Окупанти його рано чи пізно покинуть, бо їх сюди ніхто не кликав,

– наголошують мітингувальники.

Центр Херсона:



Російські окупанти біля будівлі ОДА / Фото Ірини Саліхової



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