Сотні, якщо не тисячі беззбройних жителів міста вийшли на мітинги проти окупантів. Оркам дають зрозуміти, що Херсон – це Україна, і ніяк інакше!

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Кулеба попросив підтримати Херсон

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив щемливе відео, на якому безстрашні українці без зброї протестують прямо перед озброєними і розгубленими окупантами. Керівництво орків обіцяло, що їх зустрінуть з хлібом та сіллю, однак цього, звісно ж, не трапилось.

Мужній Херсон надихає Україну та світ! Тисячі мирних українців протестують проти російської окупації перед озброєними російськими солдатами. Який дух! Я закликаю всіх на планеті Земля: висловіть свою підтримку безстрашним українцям у Херсоні,

– написав Кулеба на своїй сторінці у твітері.

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