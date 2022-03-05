Сотни, если не тысячи безоружных жителей города вышли на митинги против оккупантов. Оркам дают понять, что Херсон – это Украина, и никак иначе!

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Кулеба попросил поддержать Херсон

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнародовал щемящее видео, на котором бесстрашные украинцы без оружия протестуют прямо перед вооруженными и растерянными оккупантами. Руководство орков обещало, что их встретят с хлебом и солью, однако этого, конечно же, не случилось.

Мужественный Херсон вдохновляет Украину и мир! Тысячи мирных украинцев протестуют против российской оккупации перед вооруженными российскими солдатами. Какой дух! Я призываю всех на планете Земля: выразите свою поддержку бесстрашным украинцам в Херсоне,

– написал Кулеба на своей странице в твиттере.

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