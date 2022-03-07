Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев. По его словам, в глазах людей есть надежда.

К слову Жители Херсона продолжают собираться на митинги против оккупантов.

У нас уже состоялось 2 митинга с лозунгами "Херсон – это Украина", мы показываем, что Херсон единый вместе с Украиной, мы хотим жить в Украине, мы не хотим находиться ни в одном другом государстве,

– сказал он.

Он рассказал, что люди поддерживают друг друга, волонтерские движения работают максимум, в городе пытаются запускать работу представителей малого бизнеса, ведь через торговлю можно оживить город.

Мэр Херсона о ситуации в городе: смотрите видео

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