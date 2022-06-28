Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета. Это единственная информация, которой мы владеем.

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Сегодня российские оккупанты похитили Херсонского городского главу Игоря Колыхаева. Пока о его местонахождении ничего неизвестно,

– говорится в сообщении.

Игорь Колыхаев имеет четкую проукраинскую позицию

Мэр Херсона Игорь Колыхаев за несколько часов до штурма города россиянами рассказывал о ситуации в нем. Глава городского совета подчеркнул, что горожане готовы встречать незваных гостей . Тогда в посте от 1 марта он подчеркнул, что Херсон выстоит и будет оставаться украинским городом.

горожане готовы встречать незваных гостей Уже через неделю Игорь Колыхаев доносил соответствующий месседж до самих захватчиков . 7 марта он подчеркивал, что Херсон, уже временно оккупированный на тот момент, – часть Украины. И он также отмечал, что жители города не хотят жить в другой стране. Тогда оккупанты еще разрешали жителям выходить на мирные митинги.

доносил соответствующий месседж до самих захватчиков В начале апреля мэр Херсона рассказал о самих захватчиках. По его словам, у врага была информация об украинских военных , а также активистах. Поэтому именно их оккупанты стремились убрать в первую очередь.

у врага была информация об украинских военных Напомним, что здание Херсонского городского совета враг захватил 25 апреля . Тогда оккупанты забрали ключ от здания у охранника и захватили его. А мэру и другим чиновникам захватчики приказали возвращаться домой.

Оккупанты регулярно похищают мужчин на Херсонщине

Источники в украинских спецслужбах сообщили, что поначалу враг планировал организовывать мобилизацию на оккупированных после 24 февраля территориях. Вскоре захватчики от этой идеи отказались, поскольку признали, что сложно будет контролировать тех, кто имеет четкую проукраинскую позицию.

Но это не помешало врагу собрать "добровольцев" как на Херсонщине, так и на Запорожье. Воевать за "русский мир" согласились местные маргиналы, активисты из запрещенной в Украине партии Шария и ОПЗЖ. Они пополнили одно подразделение так называемой "ДНР".

В Херсонской области в середине июня объявили о скрытой и одновременно принудительной мобилизации . Поэтому оккупанты задерживали мужчин всех возрастов в Бриловке, Томиной Балке, Станиславе и других городах.

Мужчин сажали в машины или автобусы. После этого их вывозили в "подвалы" и ямы. У задержанных небольшой выбор: либо они сражаются на стороне России, либо их будут пытать и содержать без воды и продовольствия.