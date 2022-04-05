Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты хотят навязать свои правила. К сожалению, у врага есть подробная информация о многих украинцах.

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Враг хорошо информирован

Как сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, вражеские солдаты располагают всей информацией о военных и активистах в городе. Оккупанты "работают" по ним, чтобы уничтожить активное сопротивление.

У них оказались личные дела на каждого моего профильного заместителя, информация условно от родословной жены до прозвища любимой собачки,

– рассказал он.

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