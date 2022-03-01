Российские оккупанты в привычной для себя манере дождались наступления ночи и начали атаку Херсона. В городе готовились встретить врага и пополнять список российских матерей, которым придется встречать своего сына в черном мешке.

Кстати Начался штурм Херсона: враг наступает со стороны аэропорта

Мэр обещал выстоять перед врагом

За несколько часов до штурма рашистов мэр Херсона Игорь Колыхаев пообещал, что город выстоит и будет украинским. Он призвал людей не выходить на улицу во время комендантского часа и не провоцировать оккупантов на конфликты.

Как показал опыт, этот совет вполне правильный: для недалеких и лишенных совести российских оккупантов гражданское население может стать мишенью, поэтому надо быть осмотрительным.

Это не драка, это война. А войну выигрывают разумными действиями и хладнокровием. Херсон выстоит! Но дайте ему шанс это сделать,

– написал Колыхаев.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.