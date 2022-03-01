Соответствующую информацию обнародовали в Государственной службе специальной связи и защиты Украины. Это случилось в ночь на 1 марта – то есть после 5 дней войны, которую Россия начала против Украины.

Отметьте Ситуация вокруг Киева напряженная: враг собирается наступать из Полесья

Орки цинично штурмуют Херсон

Начался штурм Херсона. По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта,

– говорится в сообщении.

Речь идет о подступе к Николаевскому шоссе и кольцу возле хладокомбината. Пока никакой официальной информации нет.

ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!