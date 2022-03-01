Відповідну інформацію оприлюднили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це трапилось в ніч проти 1 березня – тобто після 5 днів війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Ситуація навколо Києва напружена: ворог збирається наступати з Полісся

Орки цинічно штурмують Херсон

Розпочався штурм Херсона. За інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорта,

– мовиться у повідомленні.

Мовиться про підступ до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату. Наразі більше ніякої офіційної інформації немає.

ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу



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