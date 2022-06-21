Відповідну інформацію радник глави ОП повідомив ввечері 20 червня. Про це він розповів на 117 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Арестович прокоментував просування ЗСУ в напрямку Херсона

На Херсонському напрямку Збройні Сили України просунулись у сторону Киселівки.

Це дуже близько вже до Чорнобаївки, до Херсона,

– пояснив Арестович.

Також радник Андрія Єрмака додав, що активних дій там зараз немає. Там пауза, адже сторони почали дуже швидко видихатися.

Арестович пригадав, що на початку війни як ЗСУ, так і ворог по три тижні тримали бойову напругу без спроб паузи. Натомість зараз після двох – трьох днів наступу – вимотані й одні й інші.

Олексій Арестович пояснив, що наразі на Херсонщині пауза, проте проактивна – на нашу користь.

ЗСУ за 15 – 18 кілометрів від Херсона

Радник глави Офісу Президента розповів, що Збройні Сили України перебувають за 15 – 18 кілометрів від Херсона.

Проте варто розуміти, що радіти завчасно також не треба. Бо війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти. Так що подивимося,

– сказав Арестович.

Додав також, що наші просунулися суттєво на тому напрямку, де ще три тижні тому ЗСУ не було.

Олексій Арестович пригадав, що на Сході наступають росіяни, а на Півдні – ЗСУ. Проте проблеми Харкова пов'язані з наступом на Херсон – тобто там росіяни намагаються створити аналогію.

Останні новини щодо ситуації на Херсонщині

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації та боєць тероборони Сергій Хлань розповів, що Збройні Сили України активно взаємодіють з партизанами на території Херсонщини. Саме завдяки цьому 3 дні поспіль ЗСУ в координації з партизанами трощили в Новій Каховці розташування техніки та боєкомплекти окупантів, які там детонували.

На фоні контрнаступу ЗСУ окупанти з переляку хочуть зробити все можливе для того, щоб узаконити свою "владу" на Херсонщині. Тому російські загарбники залізли в Державний архів Херсонської області та вкрали документацію зі списками виборців. Забрали списки волевиявлення українців на виборах президента України у 2019 році.

20 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони на Херсонщині. Після цього російські окупанти перебазувались на другу та третю лінії оборони.

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