Росіяни тільки нещодавно хизувалися своєю лінією оборони, а ЗСУ вже її здолали. Про це заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу "Еспресо" 10 червня, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу На Херсонщині росіяни посилюють системи ППО

ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони

Наші збройні сили викинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони так хизувалися начебто вона непохитна,

– каже Сергій Хлань

Зараз росіяни перебазовуються на другій та третій лініях оборони. Одна українські військові завдають по складах ворога влучних та потужних ударів. Зокрема, ЗСУ тричі поцілили в склади російських боєприпасів у Новій Каховці та біля Софіївки.

Також українські захисники йшли в контрнаступ поблизу Давидового Броду. Проте там нашим воїнам працювати важче, адже ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець.

Хлань наголошує, що українським захисникам допомагали партизани. Останнім часом їхній рух на окупованій Херсонщині пожвавився.

По всій лінії фронту ми мали переваги протягом 2 тижнів. Це вже також координувалося партизанським рухом,

– зазначає радник голови ОВА.

Хлань каже, що успіхи ЗСУ на Півдні ще не вважаються контрнаступом. Це краще називати тактичними перевагами. Адже для контрнаступу потрібна важка техніка та озброєння. За таких умов вже можна говорити про звільнення окупованих територій Херсонщини.

Росіяни посилюють ППО на Херсонщині

Російські окупанти посилюють систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області. За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники вдосконалюють інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони