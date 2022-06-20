Россияне только недавно кичились своей линией обороны, а ВСУ уже ее одолели. Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телеканала "Эспрессо" 20 июня, сообщает 24 канал.

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ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны

Наши вооруженные силы отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они так кичились как будто она непоколебима,

– говорит Сергей Хлань.

Сейчас россияне перебазируются на второй и третьей линиях обороны. Однако украинские военные наносят по складам врага меткие и мощные удары. В частности, ВСУ трижды попали в склады российских боеприпасов в Новой Каховке и возле Софиевки.

Также украинские защитники шли в контрнаступление близ Давидова Брода. Однако там нашим воинам труднее работать, ведь враг закрепляется на побережье реки Ингулец.

Хлань отмечает, что украинским защитникам помогали партизаны. В последнее время их движение на оккупированной Херсонщине оживилось.

По всей линии фронта мы имели преимущества в течение 2 недель. Это уже также координировалось партизанским движением,

– отмечает советник председателя ОВА.

Хлань говорит, что успехи ВСУ на Юге еще не считаются контрнаступлением. Это лучше называть тактическими преимуществами. Ведь для контрнаступления нужна тяжелая техника и вооружение. В таких условиях уже можно говорить об освобождении оккупированных территорий Херсона.

Россияне усиливают ПВО в Херсонской области

Российские оккупанты усиливают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области. По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики усовершенствуют инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

По данным Американского института изучения войны, работа украинских защитников на Юге является успешной контратакой. Россияне в это время усиливают свои позиции. Специалисты предполагают, что это может быть ответом на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

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