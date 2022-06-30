ЗСУ досягли успіху на Криворізькому напрямку

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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Він зазначив, що українські війська попри ведення оборони по всій лінії зіткнення на визначених ділянках намагаються вести наступальні дії і завдають противнику ураження.

За словами Громова, протягом тижня Силами оборони на Криворізькому напрямку було звільнено та взято під контроль населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці 60 ОПБр провели успішний наступ на Херсонщині, під час якого відбили кілька контратак ворога. Наші воїни знищили російські БМП, танки та вполювали ББМ "Тигр".

Також на Курахівському напрямку українські військові звільнили населений пункт Павлівка у Донецькій області, що поблизу Вугледара.

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Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ додав, що українськими підрозділами ракетних військ та артилерії вражені пункти управління угруповань військ агресора.

Йдеться про російські склади з боєприпасами та з паливо-мастильними матеріалами. Громов повідомив про суттєві втрати противника.

Додамо, що в ОТУ "Північ" інформували, що на Донбасі за допомогою "Валькірії" наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів.

ЗСУ прогнали окупантів з острова Зміїний

Збройні Сили України останніми тижнями випалювали російських військових на тимчасово окупованому острові Зміїний. Українські ракетні та артилерійські підрозділи завдали ударів по острову Зміїний, після чого російські війська полишили ці позиції.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загарбники не витримали масованої атаки з боку ЗСУ. Важливу роль у звільненні острова відіграли самохідні гаубиці "Богдана".

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