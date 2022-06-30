Відкриття другого фронту на Харківському напрямку не передбачають

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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Коментуючи ймовірне відкриття другого фронту на Харківському напрямку, Громов сказав, що такої можливості не виключають. Він заявив, що українські сили спостерігають за діями та обстрілами з боку противника.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу зазначив, що ворог проводить обстріли певних населених пунктів і певних ділянок місцевості. За словами Громова, у такий спосіб росіяни намагаються прощупати оборону ЗСУ та виявити слабкі місця.

Окупанти прагнуть виявити можливі напрямки дій своїх військ. Загарбники, як сказав Громов, проводять так звану підготовку своїх артилерійських підрозділів у бойових умовах. Також не виключається, що Росія проводить ротацію підрозділів і "як було у 2014 році – тренується на нас".

Відкриття другого фронту на Харківському напрямку ми наразі не спостерігаємо та не передбачаємо,

– заявив Громов.

Ознак створення ударних угруповань у Білорусі – немає

Під час брифінгу Олексій Громов прокоментував загрозу наступу росіян з території Білорусі. За його словами, розвідка та інші структури ведуть активний збір інформації та відстежують ситуацію.

Ознак створення наступального угруповання з Білорусі – немає,

– констатував Громов.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ додав, що збройні сили Росії та Білорусі проводять певні заходи.

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