Таку інформацію Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив у своєму зведенні про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 30 червня.

До теми Ймовірність вторгнення на Львівщину та гра на руку Путіну: чи може Лукашенко напасти на Україну

Білоруські військові продовжують перебувати у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей, тобто неподалік кордону з Україною.

За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, у попередньому зведенні Генштаб повідомляв, що білоруські військкомати почали перевіряти приписний склад.

Останні новини про загрозу з Білорусі

З 28 червня по 16 липня в Гомельській області відбуватимуться збори військовозобов'язаних. Під час них планують відпрацювати формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організацію охорони об'єктів.

У Генштабі попередили про загрозу авіаційних та ракетних ударів з Білорусі. То ж у жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу.

За даними розвідки, Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Для цього вже навіть розробляють провокації. Наприклад, росіяни можуть атакувати білорусів й звинуватити у цьому Збройні Сили України. Водночас даних про те, що окупанти найближчим часом знову перетнуть кордон України з Білорусі, – немає.

До можливого наступу з Білорусі активно готуються у Львівській області. В регіоні облаштовують додаткові оборонні та інженерні мережі.

До теми дивіться відео про те, що Лукашенко виконує забаганки Путіна і без вторгнення в Україну: