Територія Білорусі стала плацдармом російських окупантів для нападу на Україну. Втім, для росіян такої лояльності мало: вони вимагають від білорусів активної участі у бойових діях.

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Росія хоче будь-що втягнути Білорусь у війну

Як повідомив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький, російські окупанти не полишають спроб втягнути Білорусь у війну з Україною. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, українські розвідники повідомляють про те, що у білорусів залишається все менше простору для маневрів та пошуку відмовок через небажання воювати проти України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруси надавали російським окупантам аеродроми, інфраструктуру та території. Тепер Білоруси віддають окупантам свої боєприпаси та зброю, які будуть використовуватися проти ЗСУ та мирних українців.

І останнє – це використання території Білорусі для авіаційних обстрілів України. Раніше вони били по Україні "Іскандерами" та оперативно-тактичною авіацією, а зараз використовують усю лінійку зброї. Таким чином Росія крок за кроком втягує Білорусь у війну,

– сказав Скібіцький.

Також він додав, що розвідники не виключають проведення диверсій для залучення Білорусі у війну. Ворог вже має досвід подібних операцій та може атакувати білорусів, звинувативши у нападі ЗСУ.

Війна Росії з Україною: останні події

Компанія Bayrar повідомила про те, що вражена солідарністю українців, які за закликом волонтера Сергія Притули зібрали кошти на 4 "Байрактари". Компанія оголосила, що надасть безпілотники абсолютно безплатно, а зібрані українцями кошти попросила передати на боротьбу з російськими окупантами.

Росіяни здійснили ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці. Загинуло понад 10 людей, також відомо про десятки постраждалих. У момент влучання ракети Х-22, які окупанти запустили з Курської області, у ТЦ було близько 1 000 людей.

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