Такую информацию Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил в своей сводке о ситуации на фронте по состоянию на 6 часов утра 30 июня.

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Белорусские военные продолжают находиться в приграничных населенных пунктах Брестской и Гомельской областей, то есть недалеко от границы с Украиной.

По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения,

– говорится в сообщении.

Отметим, в предыдущей сводке Генштаб сообщал, что белорусские военкоматы начали проверять приписной состав.

Последние новости об угрозе из Беларуси

С 28 июня по 16 июля в Гомельской области будут проходить сборы военнообязанных. В ходе них планируют отработать формирование отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевой слаженности, а также организацию охраны объектов.

В Генштабе предупредили об угрозе авиационных и ракетных ударов из Беларуси. Так что ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу.

По данным разведки, Россия всячески пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Для этого уже даже разрабатывают провокации. К примеру, россияне могут атаковать белорусов и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины. В то же время данных о том, что оккупанты в ближайшее время снова пересекут границу Украины из Беларуси, – нет.

К возможному наступлению из Беларуси активно готовятся во Львовской области. В регионе оборудованы дополнительные оборонные и инженерные сети.

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