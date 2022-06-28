Об этом рассказал первый заместитель главы Львовской военно-гражданской администрации Андрей Годик на брифинге в "Медиа Центре Украина" 28 июня. 24 канал передает детали.

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Львовская область – готова к атаке

Все силы Львовской области готовятся к любым проявлениям агрессии со стороны территории Беларуси, ведь риски вторжения с севера остаются. Андрей Годик рассказал, что задачи в этом направлении достаточно простые, впрочем, требуют кропотливой работы.

Чиновник объяснил, что, прежде всего, говорится о слаженном действии всех сил и средств – как правоохранительного блока, так и военных, – относительно координации планов отпора агрессии с белорусской территории. Кроме того, происходит налаживание взаимодействия с соседними со Львовской областями, в частности, с Волынской.

Мы готовы ко всему, и наша задача – быть готовыми ко всему. Но, прежде всего, нужно быть готовыми к усилению ракетных и авиационных ударов с северного направления,

– заявил первый заместитель председателя Львовской ОВА.

Годик добавил, что подготовка продолжается, в частности, путем строительства во Львовской области дополнительных оборонных и инженерных сетей.

Угроза из Беларуси: последние новости

Беларусь пока официально не вступила в войну против Украины, впрочем, предоставила плацдарм для действий стране-агрессору. Белорусская армия занимается прикрытием российских войск на границе, в частности, 6 батальонов проводят демонстративные действия и пытаются вести разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

в приграничных с Украиной и Польшей районах. Военный эксперт Петр Черник предположил , что младшее офицерское звено белорусов может заменять россиян. По его словам, белорусы значительно увеличили численность своих вооруженных сил – к началу полномасштабного вторжения России в Украину ВС Беларуси насчитывали 44 тысячи личного состава, а сейчас – более 80 тысяч . Вместе с тем эксперт отметил, что у белорусских военных нет боевого опыта, и в случае реального вторжения они будут массово сдаваться в плен.

, что младшее офицерское звено белорусов может заменять россиян. По его словам, белорусы значительно увеличили численность своих вооруженных сил – к началу полномасштабного вторжения России в Украину ВС Беларуси насчитывали 44 тысячи личного состава, а сейчас – . Вместе с тем эксперт отметил, что у белорусских военных нет боевого опыта, и в случае реального вторжения они будут массово сдаваться в плен. Недавно на Волынском и Полесском направлениях на своих территориях белорусские военные провели плановую тренировку с привлечением узлов связи пунктов управления. Кстати, ситуация на северной границе остается напряженной.

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