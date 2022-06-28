Белорусская армия пока официально не вступала в войну против Украины на стороне русского агрессора. Но предоставила российским захватчикам все необходимые условия. Именно с территории Белоруссии была атака на Украину в первый день российского вторжения. После поражения в боях на Севере Украины русская армия отступила на территорию Беларуси.

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Кроме того, в Беларуси и дальше размещены российские войска. С местных аэродромов летает российская авиация для бомбардировки Украины. Или использует воздушное пространство Беларуси, залетая туда с территории России. Там же расположены и русские ракетные системы. Поэтому остается постоянная угроза ракетного и авиационного удара со стороны Беларуси.

Что касается белорусской армии, то сейчас она занимается прикрытием российских войск. До границы с Украиной в Брянской и Гомельской областях стянули до шести батальонов для усиления.

"Раньше было семь. Они прикрывают участок границы, пытаются вести разведку, проводят демонстрационные действия", – рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Кроме того, эти подразделения пытаются вести разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

В Генштабе ВСУ отмечают, что эти белорусские войска пока занимаются проведением плановой тренировки по связи с привлечением узлов связи пунктов управления.

Следует ли ожидать нападения со стороны Беларуси

По словам Александра Мотузяника, пока украинская разведка не фиксирует формирование наступательной российской группировки на территории Беларуси.

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Разведчиками фиксируются факты подготовки российскими силами на территории Беларуси диверсионно-разведывательных групп среди белорусских военнослужащих.

Также в украинской разведке не исключают того факта, что россияне могут прибегнуть к провокациям , чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

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