Именно с территории Беларуси российская армия вторглась на Север Украины, дойдя до окраин Киева. Впоследствии эти войска отличились там особой жесткостью. А уже после этого они отступали в Беларусь, когда потерпели поражение в боях за Киев.

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Часть этих военных впоследствии через территорию России была переброшена на Восток Украины. Но в Беларуси по-прежнему остаются российские войска, что создает дополнительное напряжение в этом районе.

На территории Беларуси приблизительно 1,5 тысячи российских военных. Такие данные озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Это воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск, а также два российских военных объекта на территории Беларуси", – рассказал Вадим Скибицкий.

Есть там и немало техники. Она до сих пор используется для атак на Украину.

Речь идет о самолетах Су-34, Су-30 – тех, которые применяются в том числе с территории Беларуси против наших северных районов для запуска ракет "воздух-земля". Остается один дивизион ракетного комплекса "Искандер", периодически выдвигаемый к границе с Украиной. В начале войны именно они наносили удары по нашей территории. То есть, остается возможность их применения против Украины. И третье – это компонент противовоздушной обороны. Еще до начала войны были развернуты комплексы С-400, заходили С-300.

– рассказал Вадим Скибицкий.

Российский резерв для вторжения

В то же время у России есть возможность достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси свой резерв. Это может занять до трех суток. Затем снова организовать наступление на Украину с севера.

"Если будет принято такое решение, то по сути резервы есть. На сегодняшний день в боевых действиях на нашей территории участвует 105 батальонных тактических групп (БТГр). Мы считаем, что общая численность, которая может быть сейчас немедленно применена - это ориентировочно 150-160 Таким образом, да – они держат резерв на тот случай, если возникнет необходимость перебрасывать его на более важные или угрожающие направления боевых действий", – рассказал Вадим Скибицкий.

Новая тактика россиян с ракетными ударами из Белоруссии

Россия уже давно пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Хотя ни тамошний самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, ни его военные не хотят воевать. Ведь они увидели, какие потери терпит российская армия в войне против Украины своими глазами, когда разбитые российские части отходили от Киева. При этом у россиян к тому времени уже был опыт участия в разных войнах. А вот у белорусов такого опыта нет.

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Теперь россияне решили использовать Беларусь для своего прикрытия . Российские бомбардировщики вылетают с территории России, после чего входят в воздушное пространство Белоруссии. Там они приближаются к украинской границе и наносят ракетные удары по Украине. При этом они продолжают оставаться в белорусском воздушном пространстве под прикрытием систем ПВО. И если бы Украина хотела сбить эти самолеты, это был бы удар по территории Беларуси. А после этого эти самолеты возвращаются на территорию России. Именно так и был нанесен массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 25 июня.