Білоруси надають російським окупантам усю можливу допомогу. Білорусь стала плацдармом ворога для нападу Україну та ракетних обстрілів мирних український міст.
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Білорусь проводить перевірку приписного складу
Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, білоруські військкомати почали перевіряти приписний склад. Також вони розглядають можливість мобілізації в окремих регіонах.
На Сіверському напрямку російські окупанти здійснюють посилений захист кордону. Ворог не припиняє обстрілів прикордонних міст та сіл.
Зокрема, росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Тур’я та Лугівки (Сумська область). по населеному пункту Угроїди ворог завдав авіаційного удару.
Війна Росії з Україною: останні новини
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- Україні вдалося здійснити найбільший обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 144 воїнів, більшість яких – відважні оборонці "Азовсталі".
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